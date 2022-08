O basquetebolista João Soares anunciou o fim da carreira, aos 32 anos.

«Depois de 16 anos como profissional, chegou o momento de terminar esta etapa da minha vida. Obrigado a todos os meus companheiros de equipa, treinadores, diretores, presidentes e todos os adeptos que fizeram parte desta jornada. Ficam escritos todos os títulos, mas o mais importante, serão todos os amigos e pessoas fantásticas que este desporto me deu», escreveu numa publicação nas redes sociais.

O percurso de João Soares iniciou na Ovarense, seguindo-se os sérvios do Partizan e Mega Basket. Rumou, depois ao FC Porto, antes de voltar a sair para o estrangeiro para jogar no Basket Navarra. Alinhou ainda na Oliveirense, no Benfica e no Hospitalet, tendo passado as últimas quatro temporadas nos dragões.

No palmarés, o antigo internacional português conta com quatro campeonatos nacionais, seis Taças de Portugal, cinco Taças da Liga, seis Supertaças e uma liga sérvia.