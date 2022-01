Portugal defronta esta sexta-feira a Islândia, na primeira jornada do grupo B do Europeu 2022 de andebol. O duelo realiza-se na MVM Dome, em Budapeste, na Hungria, tendo início agendado para as 19h30.

Depois de ter alcançado, em 2020, a sua melhor participação num Europeu, com o sexto lugar alcançado na prova disputada entre a Áustria, a Noruega e a Suécia, os comandados de Paulo Jorge Pereira iniciam esta noite a sétima participação da história lusa no torneio.

Já na quinta-feira, no primeiro jogo do grupo, a anfitriã Hungria foi surpreendida pela seleção dos Países Baixos, que venceu por 31-28 na capital magiar.

Siga, ao minuto, o Portugal-Islândia.