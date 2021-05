O FC Porto sagrou-se, este sábado, bicampeão nacional de andebol, com o triunfo por 35-32 frente ao Águas Santas, na 28.ª e antepenúltima jornada do campeonato.

A equipa comandada por Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por 16-14 e completou a vitória para o título com um parcial de 19-18 na segunda parte.

Miguel Alves, com sete golos, foi o melhor marcador do FC Porto e também do encontro realizado na Dragão Arena.

Os azuis e brancos chegam aos 84 pontos e ao 22.º título nacional de andebol, revalidando o título que defendiam, relativo a 2018/2019.

Este sábado, Madeira SAD, FC Gaia, Boavista e Avanca já triunfaram.

As imagens da consagração dos campeões nacionais:

28.ª JORNADA

FC Porto-Águas Santas, 35-32

Madeira SAD-ABC, 29-25

AD Sanjoanense-FC Gaia, 25-28

V. Setúbal-Boavista, 34-37

Póvoa AC-Avanca, 22-28

Sporting-Belenenses (19h30)

Sp. Horta-Benfica (22h00)

Boa Hora-ISMAI (23 maio, 15h00)

CLASSIFICAÇÃO

1.º: FC Porto, 84 pontos

2.º: Sporting, 77 (menos um jogo)

3.º: Benfica, 75 (menos um jogo)

4.º: Águas Santas, 69

5.º: Belenenses, 64 (menos um jogo)

6.º: Madeira SAD, 59

7.º: Póvoa AC, 57

8.º: ABC, 50

9.º: Avanca, 48

10.º: ISMAI, 48 (menos um jogo)

11.º: V. Setúbal, 47

12.º: FC Gaia, 46

13.º: Sp. Horta, 45 (menos um jogo)

14.º: Boa Hora, 42 (menos um jogo)

15.º: AD Sanjoanense, 39 (play-off descida)

16.º: Boavista, 34 (descida)