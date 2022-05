Os Philadelphia 76ers venceram na madrugada deste sábado os Miami Heat por 99-79 no jogo três da meia-final de conferência da liga norte-americana de basquetebol (NBA), no duelo que marcou o regresso de Joel Embiid na equipa de Philadelphia, depois de ter falhado os dois jogos iniciais ante os Heat, ganhos pela equipa de Miami em sua casa.

Embiid voltou com 18 pontos e 11 ressaltos, além de uma assistência, mas quem esteve em maior evidência na equipa de Doc Rivers foram Danny Green e Tyrese Maxey, ambos com 21 pontos e em destaque, sobretudo, nos lançamentos triplos: Green fez sete e Maxey cinco. Jimmy Butler foi o destaque dos Heat, com 33 pontos.

Os Sixers, que voltam a jogar em casa na madrugada de segunda-feira (01h00), noite de domingo nos Estados Unidos, reduziram assim a eliminatória para 2-1, o mesmo que os Dallas Mavericks também fizeram na última noite.

Com Jalen Brunson e Luka Doncic em destaque, a formação de Dallas bateu os Phoenix Suns em casa, por 103-94, depois de derrotas fora nos dois primeiros jogos.

Brunson fez 28 pontos para os Mavs e Doncic quase assinou um triplo-duplo, evidenciando-se com 26 pontos, 13 ressaltos e nove assistências. O próximo encontro entre ambos, em Dallas, é às 20h30 de domingo.

O resumo do 76ers-Heat:

O resumo do Mavericks-Suns: