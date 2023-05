O tenista português Nuno Borges (80.º) foi eliminado esta quarta-feira na segunda ronda de Roland Garros, ao perder frente ao argentino Diego Schwartzman, em três sets.

Num encontro que se realizou no court n.º9, Schwartzman impôs-se com os parciais de 7-6 (7-3), 6-4 e 6-3, em duas horas e 32 minutos.

Na próxima ronda, o tenista argentino vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas.

Esta manhã, o número cinco do mundo venceu o espanhol Roberto Carballes Baena (57.º), em três sets, no court Suzanne-Lenglen, com os parciais de 3-6, 6-7 (4-7) e 2-6, em duas horas e 16 minutos.