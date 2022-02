Rafael Nadal derrotou Daniil Medvedev na reedição do duelo da final do Open da Austrália, agora nas meias-finais do ATP 500 de Acapulco, no México.

Depois da reviravolta épica após ter estado a perder por dois sets a zero no primeiro Grand Slam da temporada, o tenista espanhol não deu hipóteses ao novo número 1 do Mundo e impôs-se com um duplo 6-3.

Rafael Nadal está a ter um início de 2022 perfeito, com 14 vitórias e nenhuma derrota, podendo neste domingo conquistar o terceiro título ATP da época. Na final vai medir forças com o britânico Cameron Norrie, que surpreendeu o grego Stefanos Tsitsipas na outra meia-final.