Ao fim de quase oito anos, João Sousa saiu do top 100 do ranking ATP: o português está agora na 110.ª posição, depois de ter sido 28.º em 2016.

O tenista vimaranense até conquistou recentemente o primeiro triunfo da temporada, na ronda inaugural do qualifying do ATP de Acapulco, mas não conseguiu evitar esta queda.

Pedro Sousa mantém-se no 110.º posto, Frederico desceu uma posição para o 174.º lugar, enquanto João Domingos segue como número 188 da hierarquia. Por fim, Gonçalo Oliveira subiu três posições, para 295.º.

No topo, Novak Djokovic mantém-se na liderança, mas Daniil Medveved «roubou» a segunda posição a Rafael Nadal.

O russo, que venceu no domingo o ATP 250 de Marselha, torna-se assim no primeiro tenista fora do «Big Four» – Djokovic, Nadal, Federer e Murray – a entrar no top 2 mundial – o último havido sido Lleyton Hewitt, em 2005.