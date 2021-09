O ala Pauleta, jogador da seleção nacional de futsal, testou positivo à covid-19 e vai falhar o encontro de preparação para o Mundial contra o Paraguai, esta sexta-feira às 20:00, em Viseu.

«Pauleta testou positivo à covid-19 na quinta-feira e apresenta sintomas ligeiros. O ala entrará em fase de recuperação e juntar-se-á ao grupo de trabalho assim que a situação clínica estiver normalizada e a Direção Geral de Saúde autorize», pode ler-se num comunicado no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Tiago Brito, que tem partilhado quarto com o ala, também ficará de fora da partida, estando a cumprir isolamento profilático após teste negativo ao novo coronavírus.

Os dois jogadores vão falhar a viagem do dia 9 de setembro para a Lituânia, país organizador do Mundial, e juntam-se posteriormente à equipa liderada por Jorge Braz, devendo também falhar a estreia diante a Tailândia, no dia 13.

Estas duas ausências juntam-se à de Tomás Paçó, que se encontra a recuperar de um «processo infecioso na perna direita», pode ler-se na mesma nota.

O Campeonato do Mundo vai decorrer de 12 de setembro a 3 de outubro.