Portugal sagrou-se esta quarta-feira campeão da Europa de ténis de mesa por equipas nos campeonatos continentais SUDS para atletas com síndrome de Down.

Foi o terceiro título luso consecutivo nesta categoria.

O quarteto composto por João Soldado Gonçalves, João Oliveira, João Miguel Gonçalves e Pedro Azevedo venceu a Turquia (3-1), a Itália (3-0) e a República Checa (3-0) e conquistou assim o título.

Na véspera, refira-se, Portugal havia conseguido oito medalhas, três das quais ouro: Vicente Pereira (100 metros livres) – que também conseguiu o recorde mundial –, João Vaz (200 bruços) e Diana Torres (200 mariposa).

Diogo Matos e Matilde Gaspar, nos 200 bruços, e Filipe Santos, nos 200 mariposa, conquistaram medalhas de prata, ao passo que Filipa Reis (400 estilos) e Diogo Rego (50 costas) conseguiram medalhas de bronze.

Refira-se ainda que Portugal venceu a Turquia, atual campeã da Europa, no futsal, por 2-1. No futdown registou-se um empate diante da República da Irlanda e no basquetebol 4x4 uma derrota ante a Finlândia.

Os campeonatos europeus SUDS (Sports Union for athletes with Down Syndrome) estão a decorrer em Itália.