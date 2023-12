O Benfica perdeu, na Turquia, com o Halkbank por 3-0 e somou a terceira derrotas em três jogos na Liga dos Campeões de voleibol.

25-17, 25-23 e 25-16 foram os parciais do triunfo do conjunto turco. Nimir Abdel-Aziz, com 16 pontos, foi o melhor marcador do encontro. Rapha, com 11 pontos, foi o homem mais inconformado do lado encarnado.

Com este resultado, as águias somam três derrotas em outros tantos jogos no Grupo C da Liga dos Campeões de voleibol. Os encarnados estão no último lugar do grupo, com zero pontos.