O Moreirense vai abrir as portas da bancada central (porta 4) do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas no jogo frente ao Vizela a todos os sócios e adeptos que «se façam acompanhar com um adereço identificado» do clube.

O encontro é decisivo, já que uma derrota atira a equipa de Sá Pinto para a II Liga – mesmo uma vitória pode nem chegar –, e por isso o emblema de Moreira de Cónegos facilitará a entrada ao público.

Além dessa medida, todos os jovens até aos 18 anos também terão entrada gratuita na bancada central (porta 4).

O Moreirense recebe o Vizela no sábado, a partir das 15h30. Para conseguirem o play-off de permanência, os cónegos precisam de fazer um resultado melhor do que o Tondela, que à mesma hora recebe o Boavista.