Ainda antes do arranque do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, esta manhã, já havia polémica a circular nas redes sociais. O repórter oficial do MotoGP entrevistou Wilco Zeelenberg e questionou o diretor desportivo da CryptoData RNF Aprilia acerca das sensações dos pilotos da equipa Miguel Oliveira e Raúl Fernández.

«Não sei nada sobre a miúda, mas o Raúl sente-se muito bem», disse Zeelenberg.

Ora, já depois da corrida – ganha por Pecco Bagnaia e na qual Oliveira foi 12.º - o diretor desportivo veio a público esclarecer a polémica e negar que tenha chamado «miúda» ao piloto português.

«Durante a entrevista antes do início da corrida, alguns pensaram que as minhas palavras sobre "a miúda" se referiam ao Miguel, mas não é assim. Podem reparar que eu estava a falar sobre a rapariga da grelha, que estava ao nosso lado. Eu nunca falaria de forma negativa sobre nenhum dos nossos pilotos. Espero que isto esclareça as coisas», escreveu no Instagram.

Quem reagiu de forma bem humorada à situação foi mesmo Miguel Oliveira.

O piloto de Almada publicou uma fotografia nas redes sociais, acompanhado de Zeelenberg, onde os dois surgem com «filtros» de menina.