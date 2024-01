Gary Lineker, lenda do futebol em Inglaterra e hoje um influente comentador e apresentador de programas de futebol, confessou que a relação que mantém com José Mourinho é hoje praticamente inexistente e que tudo começou quando o treinador português orientava o Manchester United.

«Eu tinha uma relação incrível com ele. Fiz um pequeno documentário com ele e mandava-me mensagens a toda a hora: 'Vocês percebem, é ótimo, isto e aquilo...' Andámos assim durante uns dois anos. E de repente algo mudou», introduziu no podcast «The Rest is Football».

Lineker começou por notar o «cancelamento» de Mourinho aquando de uma gala promovida por uma revista que ia distinguir o português. «Pediram-me para lhe entregar um prémio e eu disse que sim, que fazia isso pelo José, claro. Quatro dias antes do evento, disseram-me que o José tinha entrado em contacto com eles e que não queria que eu entregasse o troféu. Que queria alguém de fora do mundo do futebol. Fui ao evento, de qualquer forma. Fui ter com ele e ele praticamente evitou-me. Perguntei-lhe: 'Estamos bem, José?' E ele: 'Sim, sim sim...' Era óbvio que não estava bem e nunca mais esteve bem desde... nem sei bem desde quando. Não sei se disse alguma coisa, genuinamente não faço qualquer ideia. Entrevistei-o mais tarde e ele foi bastante frio», prosseguiu, fazendo depois outra revelação.

«Lembro-me de ter estado num jogo da Liga dos Campeões em que eles não estiveram muito bem. Depois do jogo, fui tomar uma bebida com o Ed Woodward (diretor do Man United), que é meu vizinho. Conheço-o bastante bem. Estava ali a tomar uma bebida e o José apareceu. Passou por mim e foi-se embora. Depois mandou uma mensagem ao Ed a perguntar: 'Porque é que falas com ele?!'»

Desafiado por Alan Shearer e Micah Richards, Lineker tentou puxar pela cabeça, para tentar recordar o que pode ter estado na base do tratamento mais frio por parte do treinador português. «Não sou uma pessoa cruel para as pessoas do futebol. Costumo rir e brincar... talvez uma das minhas piadas não tenha corrido muito bem [risos]. Quem sabe, quem sabe.»

Gary Lineker falou sobre isso depois de ter escolhido o dérbi de Roma como um dos vários temas do podcast, tendo começado por frisar que Mourinho voltou a ser expulso. «Aconteceu pela segunda vez em apenas quatro dias. Mesmo para a média dele é considerável [risos]. Já foi expulso mais vezes do que qualquer outro treinador da história da Serie A», observou.