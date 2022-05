Poucas horas após o apuramento da Roma para a final da Liga Conferência, José Mourinho partilhou nas redes sociais um vídeo com parte do percurso do autocarro da Roma ao Estádio Olímpico antes do jogo decisivo com o Leicester.

Centenas de adeptos proporcionaram o ambiente fantástico do qual a equipa italiana terá «bebido» para se apurar a seguir para a final da recém-criada competição da UEFA.

Vale a penas ver e escutar com som: