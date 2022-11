Ameaçados com sanções desportivas caso entrassem em campo com a braçadeira com as cores da comunidade LGBTQ+, os alemães tinham prometido continuar a expressar o seu desagrado com o Mundial no Qatar e cumpriram antes do apito inicial do jogo diante do Japão, da primeira jornada do Grupo E.

No momento de se perfilarem para a fotografia do onze inicial, os futebolistas germânicos taparam a boca com a mão, em sinal de protesto contra as questões de direitos humanos que têm marcado a prova.

Havia ainda a expectativa de perceber se o capitão Manuel Neuer iria entrar em campo com a braçadeira colorida e desrespeitar as diretrizes da FIFA, mas o guarda-redes está a usar um acessório que tem apenas inscrito «não há discriminação».