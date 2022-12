Depois da fotografia publicada ao lado de Lionel Messi, que descreveu como «o melhor de todos os tempos», o médio Enzo Fernández partilhou outras imagens com o troféu de campeão mundial e o de melhor jogador jovem da competição, juntamente com algumas palavras acerca do que sente neste momento.

«Somos campeões do mundo! Conseguimos! Ainda não consigo acreditar que tive o prazer de representar a Argentina, não consigo acreditar que marquei um golo com esta camisola, não consigo acreditar que ganhámos o Mundial, não consigo acreditar que este último mês seja real», começou por escrever no Instagram.

«Obrigado, Deus, por me permitires cumprir um sonho de menino. Escrevemos uma das histórias mais lindas do nosso país. Hoje, sinto-me ainda mais orgulhoso de ser argentino», acrescentou.

O jogador do Benfica sente-se «orgulhoso» por estar ao lado de «grandes jogadores e, sobretudo, grandes pessoas».

«Foi o culminar de um sonho, algo que levarei comigo para o resto da vida, algo mágico, algo inexplicável, por muito que procure palavras para o descrever. Só me resta agradecer a todos os que sempre acreditaram em nós e sempre nos apoiaram. Obrigado, argentinos. Obrigado, Argentina», concluiu.