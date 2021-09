Shane Long, avançado irlandês do Southampton, testou positivo à covid-19 antes do jogo desta noite da República da Irlanda frente à Seleção Nacional.

Isso mesmo revelou a federação daquele país. «O jogador foi isolado do grupo de acordo com os protocolos da covid-19 antes do jogo desta noite com Portugal», escreveu o organismo, em comunicado.

Recorde-se que a Seleção Nacional recebe esta quarta-feira a Irlanda no Estádio do Algarve, em jogo da quarta jornada do grupo A da qualificação para o Mundial 2022. Pode acompanhar a partida AO MINUTO aqui.

The Football Association of Ireland can confirm striker Shane Long has tested positive for COVID-19



The player has been isolated from the group as per COVID-19 protocols ahead of tonight's qualifier against Portugal



Get well soon Longy 👍#COYBIG | #WeAreOne| #PORIRL pic.twitter.com/AriZ9rJ3Ex