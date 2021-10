Darwin Núñez confessou estar «muito contente» por saber que se tornou no mais jovem jogador uruguaio de sempre a marcar na Liga dos Campeões com 22 anos e três, superando o recorde que pertencia a Nicolás Lodeiro. O médio que atualmente veste a camisola do Seattle Sounders da MLS marcou pelo Ajax quando tinha 22 anos e sete meses.



«Deixa-me contente saber que sou o uruguaio mais jovem de sempre a marcar na Liga dos Campeões. Vou continuar a trabalhar porque tenho uma carreira muito longa pela frente. Tenho 22 anos, muito para aprender e vou continuar a aprender», referiu ao programa «Telemundo» da Teledoce, à chegada a Montevideu.



O avançado do Benfica contou ainda como foi defrontar o compatriota Ronald Araújo e explicou como o jogador do Barcelona o tentou desconcentrar no jogo entre os dois emblemas.



«Falou-me ao ouvido e eu só em ri», contou, entre risos, antes de continuar.



«É algo muito linda porque somos dois jovens, dois uruguaios, que estamos a representar o Uruguai e creio que temos um futuro bonito pela frente. E a verdade é que vejo o Ronald muito bem e desejo-lhe muita sorte», acrescentou.



Refira-se que Darwin foi a figura do triunfo do Benfica ante o Barcelona, numa partida da segunda jornada do grupo E da Liga dos Campeões, ao fazer um bis.