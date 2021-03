Com o sportinguista Pedro Porro no banco durante os 90 minutos, a Espanha não foi além de um empate (1-1) em casa, frente à Grécia, no arranque da qualificação para o Mundial de 2022.

Morata deu vantagem à equipa de Luis Enrique aos 33m, mas Bakasetas empatou aos 57m para o conjunto helénico e a seleção espanhola não conseguiu desfazer o empate até ao final da partida.

Apesar de, à partida, este empate não ser demasiado preocupante, a história mostra que na última vez que La Roja começou o apuramento para um Mundial com um empate em casa (1972)… falhou a presença no Campeonato do Mundo.

ESP 🇪🇸 1-1 🇬🇷 GRE (FT) - España no empezaba una fase de clasificación para la Copa del Mundo con un empate en casa desde el 19 de octubre de 1972 (2-2 contra Yugoslavia en Las Palmas). Aquel fue el último Mundial en el que NO estuvo España. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) March 25, 2021

Este resultado deixa a Suécia, que teve um Ibrahimovic de volta para fazer história, na frente do grupo B, fruto do triunfo por 1-0 sobre a Geórgia.

Quem não facilitou no arranque da qualificação foi a Alemanha - que lembrou lutas importantes antes do apito inicial -, na receção à Islândia a venceu por 3-0 graças aos golos madrugadores de Goretzka (3m) e Havertz (7m), com Gundogan a fechar o resultado aos 56m.

Nos outros jogos do grupo, a Roménia venceu a Macedónia do Norte por 3-2, enquanto a Arménia triunfou em casa do Liechtenstein por 1-0.

Já no grupo E, saiu a sorrir a Dinamarca. A seleção nórdica venceu em casa de Israel por 2-0 com golos de Braithwaite e Jonas Wind, beneficiando de empates nos outros jogos. O Moldávia em casa frente às Ilhas Faroé (1-1) e o da Escócia na receção à Áustria (2-2).