A expressão facial de cólera foi a mais exibida durante os 64 jogos do Mundial 2022, segundo indica um estudo apresentado pelo Laboratório de Expressão Facial da Emoção (FEELab), da Universidade Fernando Pessoa, do Porto.

De acordo com o FEELab, os resultados «foram obtidos após a análise dos vídeos dos 64 jogos da competição, sendo as emoções em estudo a alegria, a tristeza, o medo, a cólera, a dor (a primeira vez que é analisada enquanto emoção básica), o desprezo, surpresa e a aversão».

O estudo mostra que a manifestação da expressão de emoção cólera surgiu muito frequente e intensamente durante o jogo (7/10), seguida da tristeza, da alegria e da dor.

O FEELab, o único do género em Portugal, já tinha analisado as expressões faciais nos Mundiais de 2010, 2014 e 2018 tendo obtido resultados semelhantes, com exceção dos da dor, pois apenas foi feita avaliação no Mundial disputado no Qatar.