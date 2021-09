O Luxemburgo bateu o Azerbaijão, esta quarta-feira, por 2-1, em jogo do grupo A da fase de apuramento para o Mundial 2022.



A jogar em casa, os luxemburgueses marcaram dois golos em 20 minutos e chegaram ao intervalo com uma vantagem confortável no marcador. Mica Pinto, jogador que passou por Sporting, Belenenses e União da Madeira, adiantou a seleção visitada aos oito minutos e Gerson Rodrigues fez o 2-0, de penálti, aos 28.



O melhor que o Azerbaijão conseguiu foi reduzir por Makhmudov aos 67 minutos.



Com esta vitória o Luxemburgo subiu terceiro lugar do grupo liderado por Portugal. Já o Azerbaijão é último sem qualquer ponto conquistado.