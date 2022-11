O selecionador português Fernando Santos contou com todos os convocados no treino desta manhã, o terceiro no Qatar, antes da estreia no Grupo H do Mundial 2022, diante do Gana.

À semelhança do aconteceu no domingo, os 26 jogadores subiram ao relvado. Nos primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo realizou os habituais exercícios de aquecimento com bola, antes de ser dividido em dois, para a realização de situação de jogo, no centro de treinos do Al-Shahaniya, nos arredores de Doha.

Ainda antes da sessão de trabalho, Cristiano Ronaldo foi o porta-voz da seleção e falou aos jornalistas.

A estreia de Portugal no Mundial 2022 está agendada para as 16h00 de quinta-feira, no Estádio 974.