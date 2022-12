Vitinha, jogador da seleção nacional, em declarações na flash interview da SIC, após a derrota contra a Coreia do Sul, no fecho da fase de grupos do Mundial 2022:



«Primeiro o que importa é o coletivo. Perdemos, queríamos fazer o plano. Tínhamos condições para isso depois dos primeiros dois jogos. Dois pormenores ou dois pormaiores acabam por ditar o resultado. Não podemos facilitar nem dar de barato. Vamos trabalhar nisso e vamos preparar os oitavos da melhor forma e não dar estas abébias aos adversários.



Se agarrei o lugar? Entrei em campo a fazer o meu máximo e concentrado no que tinha de fazer para ajudar a equipa. Se tenho continuidade ou não, cabe ao selecionador. Estou focado em ajudar a equipa como todos.»