O Egito, treinado por Carlos Queiroz, perdeu com o Senegal na segunda mão do play-off de apuramento para o Mundial, nos penáltis, e viu fugir a qualificação para o Qatar.

Na «repetição» da final da CAN disputada no início do ano, o Senegal chegou à vantagem logo no terceiro minuto de jogo, graças a um golo de Dia.

O jogo prolongou-se sem alterar o resultado até ao final do tempo regulamentar, repetindo o resultado da primeira-mão, e que se manteve inalterado também no prolongamento.

Nos penáltis, o Senegal, que já tinha vencido dessa forma o Egipto na final da CAN, voltou a ser mais eficaz, num desempate que começou com quatro penáltis falhados, e que voltou a ser decidido com um golo de Sadio Mane.