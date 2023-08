A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) garantiu à agência Lusa que a polémica do beijo do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, à jogadora Jenni Hermoso não afeta a candidatura conjunta ao Mundial 2030.

«A candidatura ao Mundial2030 é um projeto que está acima de quaisquer pessoas ou cargos», disse fonte oficial da FPF.

As mais recentes declarações dos organismos acerca do Mundial 2030 foram no sentido de uma candidatura tripartida que envolve Portugal, Espanha e Marrocos, excluindo, para já, a Ucrânia. A FIFA vai anunciar em 2024 a quem atribui esta organização.

«Nasceu da vontade de federações, mas hoje é uma candidatura de países empenhados em ser a casa do maior evento desportivo global e nada interferirá com a vontade de organizar o melhor Mundial de sempre», referiu ainda a fonte da FPF.

Note-se que, na sequência da polémica do beijo a Hermoso, Rubiales vai apresentar a demissão do cargo de presidente da RFEF na sexta-feira.