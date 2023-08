Luis Rubiales vai demitir-se esta sexta-feira da presidência da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), confirmaram fontes do organismo à agência noticiosa EFE.

A demissão de Rubiales surge na sequência da pressão de que foi alvo desde domingo, quando beijou na boca a jogadora Jenni Hermoso durante os festejos da conquista do Mundial Feminino.

Rubiales, que lidera a RFEF desde 2018, vai comunicar a demissão na Assembleia Geral Extraordinária desta sexta-feira.

Além do beijo a Hermoso, que motivou críticas públicas de várias personalidades, entre as quais o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, Rubiales também está sob a alçada disciplinar da FIFA.

O dirigente até começou por desvalorizar a situação, mas pediu desculpas mais tarde. Já a jogadora, que mostrou desconforto pela situação durante as comemorações com as colegas no balneário, exigiu «medidas exemplares».

