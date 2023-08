Tamara Ramos, co-fundadora do sindicato espanhol Futebolistas ON, garantiu que o polémico beijo na boca a Jenni Hermoso após a final do Mundial feminino não foi o único comportamento abusivo de Luis Rubiales e que também ela passou por situações semelhantes quando trabalhou na Associação de Jogadores de Futebol Espanhóis (AFE) com o atual presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

«Sofri humilhações, foi uma barbaridade. Não me surpreende nada, porque conheço-o há muitíssimos anos e sofri, por isso não me espanta que o faça em público», afirmou a dirigente sindical em declarações ao El Programa del Verano, da Telecinco.

«À frente de futebolistas de primeiro nível como Casillas ou Piqué, tive de ouvir: "De que cor é a tua roupa interior hoje?"», acrescentou Tamara Ramos, que disse que agora é mais fácil que acreditem nos seus relatos.