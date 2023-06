A Arábia Saudita desistiu e, por isso, a corrida para receber o Mundial 2030, ao que tudo indica, terá apenas dois concorrentes: a candidatura conjunta entre Portugal, Espanha e Marrocos, e a também candidatura conjunta sul-americana, que engloba os países da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile.

A primeira, diga-se, já teve várias alterações: começou por ser uma organização ibérica, que no final do ano de 2022 englobou também a Ucrânia, país que está a ser atacado militarmente pela Rússia. As acusações de corrupção ao presidente da federação ucraniana, Andrii Pavelko, enfraqueceram essa intenção, e a FPF e a RFEF voltaram a ficar sozinhas... mas não por muito tempo.

Mais recentemente, no entanto, Marrocos também se quis juntar à festa de Portugal e Espanha. O anúncio foi formalizado em março e terá contribuído para que a Arábia Saudita desistisse da corrida.

Da América do Sul vem a candidatura centenária, que propõe uma final a ser jogada em solo uruguaio, para homenagear o centésimo aniversário do primeiro Mundial de futebol, que se festeja precisamente em 2030. Além do Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile têm o apoio da CONMEBOL para avançar com a candidatura, que poderá ainda contar com a ajuda da Bolívia.

Até setembro, refira-se, estas candidaturas terão de ser formalizadas junto da FIFA. Para já, no entanto, já se conhecem os respetivos estádios de cada uma: pode vê-los a todos nas galerias acima associadas.