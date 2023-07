Hannah Wilkinson começou a jogar futebol quando era criança, para fazer companhia aos irmãos, e quem diria que sensivelmente duas décadas iria fazer história para o seu país, a Nova Zelândia?

É que a avançada de 31 anos marcou o único golo com que a seleção neozelandesa venceu esta quinta-feira a Noruega, na abertura do Mundial 2023. Um triunfo que dá a liderança do grupo e... a primeira vitória do país em Mundiais.

Mas a história podia ser bem diferente.

Wilkinson começou no futebol cedo, como já foi referido, mas podia ter sido pintora. A própria, aliás, diz que «é artista há mais tempo do que futebolista» e tem até obra feita, quando pintou um mural no Estádio Eden Park, em Auckland, para celebrar os três Mundiais femininos que a Nova Zelândia recebe nestes dois anos – futebol, críquete e râguebi.

Com talento para a música, Wilkinson acabou por optar pelo futebol, e em boa hora: além das 100 internacionalizações pela seleção, a avançada é ainda a maior goleadora da história do Melbourne City, ela que tem o passado ligado a Portugal. Em 2020/21, representou o Sporting: fez 16 golos em 20 jogos.

Nada mau, até porque fazer golos também é uma arte.

Este perfil foi escrito por Maree Mahony, que escreve para o RNZ, no âmbito da Guardian Experts' Network, que tem o Maisfutebol como representante português.