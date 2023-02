Filipe Cândido, treinador do Nacional, em declarações na conferência de imprensa, após a vitória sobre o Casa Pia, que valeu o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.

«Tendo em conta o que tem sido a nossa época, isto é a recompensa de muito trabalho e momentos com condições pouco favoráveis. Os rapazes têm trabalhado com muito afinco, tivemos de ser sempre muito crentes no que fazíamos, mesmo quando as coisas não estavam a sair bem. É o culminar de um trajeto muito sério da nossa equipa em todas as competições. O que pedi aos jogadores foi para serem sérios e competitivos. Eles são os grandes obreiros desta passagem, atingindo o máximo que o Nacional já tinha atingido nesta prova.

Tenho de dar uma palavra ao Casa Pia, é uma equipa que tem estado muito bem, é extremamente organizada e difícil de fazer golos. O que valoriza ainda mais o que fizemos. Fomos capazes de suster o Casa Pia, com muita qualidade na primeira parte, e encontrámos portas de entrada que criaram problemas ao adversário. Em vantagem numérica, ficámos mais confortáveis. Depois não sei o que aconteceu. Será que os meus jogadores não acreditavam que era possível estar a ganhar 2-0 fora ao Casa Pia? Tivemos cinco minutos muito maus, mas depois reentrámos no jogo e o que aconteceu no prolongamento podia ter acontecido em 90 minutos. Mas foi em 120.»

[equipa já pensa no Jamor?]

«Ainda nem sabemos qual vai ser o adversário nas meias-finais, apenas sabemos que vai vestir de vermelho. Os miúdos foram falando nisso no final do jogo, mas temos de focar no Mafra para o nosso principal objetivo.»

[meias-finais a duas mãos dificulta?]

«Quando nos propomos a começar uma competição, conhecemos as regras. Honestamente, na primeira eliminatória o formato das meias-finais não eram uma preocupação, agora vai ser. A dois jogos será sempre mais difícil do que a um, como mostrámos hoje, quando acontecerem, vamos entrar para fazer frente a qualquer adversário e aproveitar a visibilidade que esta prova dá.»