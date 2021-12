É por estas e por outras que a NBA é a melhor competição de basquetebol do planeta. Nesta quarta-feira à noite, madrugada de quinta em Portugal, os últimos dois segundos do jogo entre os Oklahoma City Thunder e os New Orleans Pelicans tiveram quase tudo.

A perderem por 110-107 e a jogarem em casa, os City Thunder empataram com um triplo de Shai Gilgeous-Alexander quando faltavam menos de 2 segundos para o final do 4.º período.

O prolongamento parecia um cenário inevitável, mas ainda havia tempo para uma derradeira tentativa, mesmo que ela surgisse a uma distância de quase 20 metros. E assim foi: a bola foi entregue a Devonte Graham, que a lançou a uma distância de 18,6 metros e fê-la aterrar colocadíssima no cesto, dando a vitória aos Pelicans por 113-110.

Incrível: