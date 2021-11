Depois de Jokic e Morris, agora foi a vez de Rudy Gobert e Miles Turner envolverem-se numa troca de empurrões.



Tudo começou quando o jogador dos Pacers empurrou o francês, que tentava concluir uma jogada de ataque junto ao cesto. O basquetebolista dos Jazz nao gostou e agarrou-se aos calções do adversário, atirando-o ao chão.



Turner ficou furioso com Gobert e foi pedir-lhe satisfações, gerando uma enorme confusão. Os dois foram afastados pelos membros das duas equipas e expulsos pela equipa de arbitragem. De resto, os Pacers acabaram por conseguir uma bela vitória em Utah por 111-110 - Malcolm Brogdon contribuiu com 30 pontos e foi o melhor marcador da partida.



Quem está a perder fulgor é a equipa de Miami. Após um bom arranque, os Heat perderam pela terceira vez consecutiva, desta feita, contra os Clippers (112-109). Kyle Lowry, com 25 pontos e cinco assistências, e Bam Adebayo com duplo duplo (30 pontos e 11 ressaltos) foram os melhores elementos da formação de Spoelstra enquanto Paul George voltou a estar de mão quente - fez 27 pontos.



Por último, os Philadelphia 76ers perderam na receção aos Toronto Raptors por 109-115. Os canadianos chegaram ao intervalo em desvantagem, mas aproveitaram o terceiro período para disparar no marcador e segurar o triunfo.



No regresso de Tobias Harris, quem brilhou com 33 pontos foi Tyrese Maxey. Por sua vez, VanVleet anotou 35 pontos e somou sete assistências ao passo que OG Anunoby marcou 20 pontos