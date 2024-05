Vai haver jogo 7 nos play-off da Conferência Oeste da NBA, depois dos Minnesota Timberwolves terem atropelado os Denver Nuggets na última madrugada, com uma vitória categórica por 115-70, que empata a série em 3-3. A finalíssima será já no próximo domingo, em Denver.

Uma noite para esquecer para os campeões em título, com um desempenho ofensivo desastroso, conseguindo converter apenas 30 por cento das tentativas de lançamentos de dois pontos e de 19 por cento nos triplos, somando apenas um total de 70 pontos, bem longe da medida de 114 pontos que tinha somado nos últimos três jogos.

Nikola Jokic, com 22 pontos, foi o responsável por mais de um terço dos pontos da equipa de Denver, enquanto o banco dos Nuggets somou apenas 9 pontos em todo o jogo. O último quarto, quando a diferença pontual era de 30 pontos, foi o mais desequilibrado, com os visitantes a somarem apenas 9 pontos, contra os 29 dos Wolvers.

Do lado dos Timberwolves, foi Anthony Edwards que comandou a equipa, com um total de 27 pontos, quatro assistências e quatro ressaltos, mas o francês Rudy Gobert também esteve em destaque com 14 ressaltos. A equipa da casa teve um aproveitamento ofensivo de 46 por cento nos lançamentos de dois pontos e de 37 por cento nos arremessos de três pontos.

Os Wolves comandaram todo o jogo e chegaram à diferença de meia centena de pontos no último quarto, depois dos Nuggets terem abdicado de todos os titulares.

O finalista da Conferência Oeste vai ser, assim, definido, no próximo domingo, mas o horário do jogo está ainda dependente de um possível embate entre os New York Knicks e os Indiana Pacers no mesmo dia.

Veja aqui o resumo do histórico triunfo dos Wolves: