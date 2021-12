A caminho do Norte do país para mais um clássico frente ao FC Porto, a comitiva do Benfica contou com apoio na viagem para a cidade Invicta.

Vários adeptos dos encarnados juntaram-se numa ponte e exibiram mensagens de incentivo aos jogadores e equipa técnica das águias.

Numa das tarjas, por exemplo, lia-se «Força, Veríssimo», o novo técnico da equipa da Luz que atravessa um momento delicado em termos pessoais, devido à morte da mãe.

«Nós acreditamos» é outra das mensagens que podia ler-se noutra das tarjas, esta mais dirigida aos jogadores.

O Benfica defronta esta quinta-feira o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 16.ª jornada da Liga. O apito inicial está agendado para as 21h00.

Créditos da imagem de capa: instagram Benfica Stuff.