Neymar da Silva Santos, pai do internacional brasileiro do Paris Saint-Germain, ficou revoltado com a entrada dura de Thiago Mendes (Ol. Lyon) e a consequente lesão do avançado do PSG: «Até quando?»



«Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7ª 8ª 9ª falta? Precisa machucar alguém para tomarmos uma atitude honesta? Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta, pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa....», desabafou o progenitor de Neymar.



O pai do avançado brasileiro diz que Neymar «sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas». «Com isso, vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude....Assim realmente o futebol vai perder...Até quando a culpa será da vítima?»