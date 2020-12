Além da derrota frente ao Lyon, o PSG perdeu Neymar. Nos minutos finais da partida, o internacional brasileiro sofreu uma entrada dura de Thiago Mendes, ficando com o tornozelo preso por baixo do corpo do adversário.



De imediato, ouviram-se gritos de agonia do dez dos franceses, solicitando a entrada da equipa médica. Com o Parque dos Príncipes vazio, foi possível ouvir o choro de Neymar enquanto recebia assistência.



Logo de seguida, o árbitro do encontro foi ao monitor rever a entrada de Thiago Mendes sobre o compatriota e decidiu mostrar-lhe o cartão vermelho, anulando o amarelo mostrado inicialmente.



Para já, desconhece-se a gravidade da lesão (mais uma) de Neymar.



