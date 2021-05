O Conselho de Arbitragem nomeou Gustavo Correia para o jogo que encerra o campeonato, no Estádio de Alvalade, entre Sporting e Marítimo, enquanto João Bento estará no Dragão, no FC Porto-Belenenses. Já Vitor Ferreira vai estar no D. Afonso Henfiques, no V. Guimarães-Benfica, um jogo muito importante na luta pelo sexto lugar e pela Europa.

Refira-se que Artur Soares Dias foi nomeado para o Nacional-Rio Ave, um jogo decisivo na luta pela permanência, enquanto João Pinheiro foi nomeado para o Santa Clara-Farense, um jogo decisivo também na luta pela permanência... e pela Europa. Fábio Veríssimo vai estar no Gil Vicente-Boavista, também ele fundamental na luta pela manutenção.

Tondela-Paços de Ferreira

Árbitro: Fábio Melo

Assistentes: Sérgio Jesus e André Dias

4.º árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Fábio Veríssimo

AVAR: Pedro Martins

FC Porto-Belenenses

Árbitro: João Bento

Assistentes: Pedro Felisberto e Carlos Covão

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: Hélder Malheiro

AVAR: Rui Cidade

Santa Clara-Farense

Árbitro: João Pinheiro

Assistentes: Tiago Costa e Nuno Eiras

4.º árbitro: David Silva

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás

Moreirense-Famalicão

Árbitro: Manuel Oliveira

Assistentes: Tiago Leandro e Paulo Miranda

4.º árbitro: Rui Lima

VAR: Miguel Nogueira

AVAR: José Luzia

V. Guimarães-Benfica

Árbitro: Vítor Ferreira

Assistentes: Nélson Cunha e Valdemar Maia

4.º árbitro: Carlos Macedo

VAR: Manuel Mota

AVAR: Luciano Maia

Gil Vicente-Boavista

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Bruno Rodrigues e Pedro Martins

4.º árbitro: João Malheiro Pinto

VAR: Rui Costa

AVAR: João Bessa Silva

Portimonense-Sp. Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Valter Rufo

4.º árbitro: Dinis Gorjão

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Mota

Nacional-Rio Ave

Árbitro: Artur Soares Dias

Assistentes: Rui Licínio e Paulo Soares

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Hugo Miguel

AVAR: Ricardo Santos

Sporting-Marítimo

Árbitro: Gustavo Correia

Assistentes: Inácio Pereira e Luís Costa

4.º árbitro: Bruno Rebocho

VAR: Nuno Almeida

AVAR: André Campos