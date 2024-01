Carlos Alcaraz e Iga Swiatek confirmaram a presença na segunda ronda do Open da Austrália, num dia em que Nuno Borges voltou a vencer, desta feita em pares.



No último jogo do «Happy Slam» na Rod Laver Arena, o número dois mundial bateu o veterano francês, Richard Gasquet, 17 anos mais velho, com uma boa exibição em três sets por 7-6 (7-5), 6-1 e 6-2.

Depois de ter falhado este Grand Slam em 2023, o espanhol dos Antípodas vai defrontar o italiano Lorenzo Sonego que eliminou o britância Daniel Evans por 4-6, 7-6 (10-8), 6-2 e 7-6 (7-4) em quatro partidas.



Por sua vez, Alexander Zverev precisou de quatro sets para afastar o compatriota Dominik Koepfer com os parciais de 4-6, 6-3, 7-6 (7-3) e 6-3 ao cabo de mais de três horas. O alemão vai defrontar Lukas Klein na ronda seguinte, número 163.º do ranking ATP que bateu Soonwoo por 7-6 (7-0), 4-6, 7-6 (7-3) e 6-3.

Holger Rune também confirmou o favoritismo apesar de ter encontrado algumas dificuldades diante de Yoshihito Nishioka: 6-2, 4-6, 7-6 (7-3) e 6-4 foi o resultado final a favor do dinamarquês, oitavo cabeça de série.

Já o norueguês Casper Ruud, número 11 mundial, com uma estreia tranquila para superar o espanhol Albert Ramos-Viñolas, por 6-1, 6-3 e 6-1 enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov (13.º ATP), recentemente campeão do ATP 250 de Brisbane, também carimbou a passagem à fase seguinte da prova, ao derrotar o húngaro Marton Fucsovics (70.º ATP), por 4-6, 6-3, 7-6 (7-1) e 6-2.



Este foi também o dia em que Nuno Borges, ao lado de Aleksandar Vukic, se estreou na variante de pares com uma vitória contra a dupla composta pelo cazaque Aleksandr Nedovyesov e o equatoriano Gonzalo Escobar por 6-3, 6-7 (4-7) e 10-7.

No quadro feminino, Iga Swiatek teve um jogo difícil na primeira ronda. A número um mundial suou para bater Sofia Kenin, campeã do Open da Austrália em 2020, por 7-6 (7-2) e 6-2 no jogo inaugural do dia na Rod Laver Arena.



A semifinalista da época passada vai defrontar Danielle Collins, vice-campeã de 2022, que eliminou a regressada Angeline Kerber, enquanto Elena Rybakina, vai defrontar a russa Anna Blinkova, após afastar na abertura a checa Karolina Pliskova, por 7-6 (8-6) e 6-4.



Nota ainda para a vitória de Jessica Pegula frente a Rebecca Marino por 6-2 e 6-4 e da bielorrusa Victoria Azarenka, bicampeã do torneio, frente a Camila Giorgi por 6-1, 4-6 6-3.