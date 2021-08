Jorge Simão, treinador do P. Ferreira, considera que o regresso dos adeptos pode ser um fator «decisivo» para o resultado do jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória de acesso à Liga Conferência, frente aos norte-irlandeses do Larne.

«Jogamos em casa na primeira mão e temos os nossos connosco. Isso pode ser um fator muito importante, aqui e ali até decisivo», observou o treinador de 44 anos.

«Devemos fazer melhor do que fizemos na Taça da Liga, essencialmente porque podemos. Esta é uma oportunidade de conquistar mais algum prestígio.»

Para esta partida foram disponibilizados cerca de 2400 bilhetes. Os ingressos que não forem levantados pelos sócios com as quotas em dia, cuja dedicação a direção pacense decidiu premiar com a oferta de um bilhete, poderão ser adquiridos na quinta-feira, dia do jogo, entre os 10 (topo nascente) e os 20 euros (bancada central).

«Temos de olhar com muito respeito para o Larne FC, porque cair na tentação de os subestimar poderá sair muito caro. Têm uma equipa muito madura, em que nove dos habituais titulares têm três ou mais anos de clube, o que ilustra a muita força desta equipa», referiu.

«Eles jogam com uma habitual linha de três defesas e não são de pontapé para a frente. Com possibilidades, jogam no pé e com ligações. Têm ainda um ponta de lança diferente - entroncado, rápido e forte -, que é muito experiente e tem golo.»

Paços de Ferreira e Larne defrontam-se na quinta-feira pelas 19 horas, no Estádio Capital do Móvel