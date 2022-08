O Paços de Ferreira anunciou a contratação de N'Dri Koffi, avançado costa-marfinense que na época passada já tinha estado ao serviço do emblema da Capital do Móvel por empréstimo dos franceses do Stade de Reims.

Koffi, que volta cedido pelo emblema gaulês, fez apenas três jogos pelos pacenses entre o final de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro de 2022, mas uma lesão grave precipitou o fim da cedência do jogador de 20 anos.

O Paços de Ferreira anunciou a contratação de mais um reforço de forma bem criativa, como tem sido habitual. Uma chamada do presidente para uma serração onde opera o departamento de scouting e onde são limadas, por Abílio, as... últimas arestas: «Oh Abílio! O gajo que já esteve? Sim, esse! Está bom? Então, dá-lhe uma limpadela e manda-o cá. Podes embrulhar.»