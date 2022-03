O treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na conferência de imprensa após a vitória diante do Arouca (1-0):

«[Jogo] Num campo difícil, fizemos uma boa primeira parte. Criámos boas oportunidades, podíamos ter feito mais um golo, tivemos capacidade de ter bola, estivemos bem organizados, pressionantes. Dominámos o jogo, praticamente. Sabíamos que a segunda parte ia ser mais difícil. O Arouca ia meter mais um jogador na frente, com um jogo mais direto e o campo a ficar mais pesado, mas a foram a organização e o espírito da equipa que permitiu fazer face aos problemas que o Arouca nos foi criando, mesmo sem criar grandes situações de golo. Não tivemos a capacidade, com o Arouca balanceado para a frente e com espaço nas costas, de ligar o jogo e definir melhor as jogadas. Foi uma vitória justa.

[Gaitán] O Nico é um jogador importante para nós. Temos-lhe, aos poucos, dado minutos para crescer. Hoje seria para 45, 60 minutos. No tempo em que lá esteve foi um jogador importantíssimo para a equipa, com e sem bola. É um jogador com quem contamos e que nos pode ajudar.

[Vitória] Três pontos são fantásticos e dão maior conforto, mas não garante nada. Enquanto o objetivo não estiver conseguido ninguém vai facilitar. Para a semana temos mais um jogo importante e difícil, com o Moreirense. Se não o vencermos, voltamos a estar embrulhados no grupo de equipas que vão lutar até ao fim pela manutenção.»