Já são conhecidas as horas dos dois embates do Paços de Ferreira com o Tottenham, relativo ao play-off da Liga Conferência.

Assim, a equipa comandada por Jorge Simão recebe primeiro o conjunto liderado por Nuno Espírito Santo no Estádio Capital do Móvel, às 19h30, da próxima quinta-feira (19 agosto), e depois visita o Estádio do Tottenham, uma semana depois, a 26 de agosto, para o segundo jogo que tem início marcado para as 19h45.

O vencedor desta eliminatória, que também conta com o Santa Clara, segue para a fase de grupos da nova competição da UEFA.

Os açorianos também já conhecem os horários, recebendo o Partizan às 21h30 (20h30 nos Açores) de quinta-feira, 19 de agosto, para a primeira mão. Na segunda mão, em Belgrado, a 26 de agosto, o jogo está marcado para as 20 horas.