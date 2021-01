Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, em conferência de imprensa após a conquista da Taça Libertadores:

[Sobre o facto de ser o terceiro Europeu a ganhar a Libertadores] «A primeira coisa que me lembrei quando acabou o jogo foi da minha família. A segunda foi do meu título em 2011 com a equipa de juniores do Sporting. Por isso é que agradeço a todos os jogadores que treinei, especialmente aos do Palmeiras. E porque não falar também do presidente do Sp. Braga [António Salvador], que me deu uma grande oportunidade quando eu ainda não tinha feito nada na primeira divisão. E agradecer também ao dono do PAOK [Ivan Savvidis].»