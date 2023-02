Na ausência de Christophe Galtier, o treino desta quinta-feira do Paris Saint-Germain foi co-dirigido por um português: João Sacramento.

O treinador principal dos parisienses falhou a sessão devido a sintomas gripais, e foram dois dos adjuntos do francês a orientar os trabalhos da manhã: Sacramento e Thierry Oleksiak.

João Sacramento, refira-se, chegou ao PSG no início desta época, pela mão de Luís Campos, conselheiro desportivo do clube. Na temporada passada, esteve em Itália, a trabalhar com José Mourinho na Roma – com quem já havia estado, de resto, no Tottenham.

Com 34 anos, o jovem técnico já tinha, no entanto, trabalhado em França: foi observador do Mónaco, de Leonardo Jardim, de 2014 a 2017, antes de mudar-se para o Lille, onde foi precisamente adjunto de Galtier.

Anteriormente, foi também scout e treinador-adjunto no Cardiff e observador na seleção do País de Gales.

O PSG, refira-se, prepara o clássico com o Marselha a contar para a jornada 25 da Ligue 1: o encontro está agendado para domingo, às 19h45.