Kylian Mbappé e Neymar, Neymar e Kylian Mbappé.

Os dois estão na sexta temporada juntos no Paris Saint-Germain, mas nunca os ânimos terão estado tão frios como atualmente.

Esta segunda-feira, Mbappé confessou que a relação com Neymar tem altos e baixos, mas garantiu que o respeito, esse, nunca desaparece.

«É o meu sexto ano com o Neymar. Sempre tivemos uma relação assim, baseada no respeito, com alguns momentos mais frios e outros mais calorosos. A natureza da nossa relação é assim», começou por dizer, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Juventus.

«Tenho muito respeito pelo jogador que ele é. Quando há dois jogadores que têm personagens fortes como nós, há momentos assim, mas há sempre respeito e o interesse maior é o PSG», acrescentou.

O internacional francês garantiu ainda que não há uma hierarquia definida na hora de bater penáltis e falou ainda sobre Paul Pogba, ele que foi acusado pelo próprio irmão, Mathias Pogba, de ter recorrido a bruxarias para pedir que Mbappé se lesionasse.

«Prefiro confiar na palavra de um colega de equipa. É a palavra dele [Pogba] contra o irmão e vou confiar no meu colega de equipa. E nem sequer é o momento de estar a dar importância a isto, estou a leste desse assunto», atirou.