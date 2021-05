Mauricio Pochettino afirmou, após a derrota frente ao Manchester City, que a ausência de Mbappé esta noite não pode servir de desculpa para o Paris Saint-Germain.

O técnico do PSG deixou elogios aos citizens, mas reclamou alguma falta de sorte para a sua equipa.

«A ausência de Mbappé não pode servir como desculpa. Somos uma equipa. Claro que foi falta de sorte não o termos disponível, mas isso não é desculpa. Até porque a performance da equipa foi boa», disse, citado pelo site da Liga dos Campeões.

«Jogámos o jogo que queríamos jogar. Começámos bem, a criar oportunidades e a dominar o Manchester City. Isso não é fácil. Não há muitas equipas que consigam dominar uma equipa como o Man City», defendeu, sobre a exibição da sua equipa.

Pochettino continuou depois: «Às vezes no futebol é precisa uma percentagem de sorte em algums momentos do jogo. No fim, eles [City] foram muito clínicos. Marcaram numa situação em que estávamos a pressionar alto.»

«Tenho de dar os parabéns ao Manchester City porque estão a fazer uma época fantástica. Depois de seis ou sete épocas de trabalho, Pep [Guardiola] está muito. Ao mesmo tempo, sinto-me orgulhoso pelos nossos jogadores e pela nossa equipa», atirou.