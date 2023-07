São vários os jogadores que marcaram a história do futebol e que representaram o Paris Saint-Germain, clube que oficializou nesta sexta-feira Manuel Ugarte como reforço.

Sem andarmos muitos anos para trás, podemos falar, por exemplo, de Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Ronaldinho… tantos e tantos.

Mas num questionário de resposta rápida, Ugarte escolheu como «lenda preferida» um jogador que jogou, além do PSG, no Benfica e no FC Porto: Cristian «Cebolla» Rodríguez.

Em sua defesa, Ugarte até pode dizer que a opção se deve ao facto de se tratar de um compatriota. Mas também o segundo melhor marcador da história dos parisienses nasceu no Uruguai… Edinson Cavani.

Nem o apresentador conseguiu esconder a surpresa pela resposta de Ugarte.