Agora é oficial: Manuel Ugarte é reforço do Paris Saint-Germain.

O médio uruguaio deixa o Sporting e ruma ao campeão francês, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Ugarte assina por cinco anos pelo PSG, num negócio que custa 60 milhões aos parisiense e vai vestir a camisola número 4.

Em comunicado enviado à CMVM, o Sporting explicou os detalhes do negócio.

A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD) informa, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Abril, que chegou a acordo com o Paris Saint-Germain F.C. (adiante Paris Saint-Germain) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Manuel Ugarte Ribeiro.

Em contrapartida da transferência, a Sporting SAD receberá o montante fixo de €60.000.000 (sessenta milhões de euros), sendo o valor correspondente ao mecanismo de solidariedade integralmente suportado pelo Paris Saint-Germain em acréscimo ao preço da transferência.

Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada transferência ascendem a €4.600.000 (quatro milhões e seiscentos mil euros).

