O treinador do Penafiel, Filipe Rocha, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-0), em jogo da segunda jornada do grupo C da Taça da Liga:

«Se formos para os jogos e não pensarmos que é possível ganhar, não vale a pena ir. Nunca disse que íamos tentar fazer algo inédito. Disse que íamos ter pela equipa uma moralizada, nem na Europa perdeu. Há que ter os pés bem assentes o chão, ver o nível das duas equipas e não comparar o incomparável.

[O que é que o Penafiel podia ter feito mais?] Fomos tentando fechar bem o corredor central para o Benfica não fazer ligações que gosta de fazer e que cria perigo. A equipa foi fazendo esse trabalho de alguma maneira, com muitos homens atrás da linha da bola, e com grande desgaste. O Benfica foi claramente a melhor equipa, a vitória é totalmente justa. Estamos aqui para dizer a verdade. Aos meus jogadores disse-lhes que isto é que é o alto nível e se queremos jogar neste alto nível, temos de aprender com estes jogos e estes adversários. O objetivo foi cumprido. Vi equipas a vir jogar aqui a levar goleadas, portanto não posso estar assim tão chateado com os meus atletas. Acho que podíamos ter feito mais, aqui e ali facilitámos um bocadinho, principalmente ao sofrer dois golos seguidos. Quando sofremos o primeiro golo parecia que tínhamos perdido o Mundial. Parecia que a equipa estava desanimada e cabisbaixa e sofre o segundo golo por causa dessa atitude, que não pode ter. Mas houve outros erros defensivos. Os adversários quando criam perigo, é porque há erros defensivos. Mérito do Benfica também.

[Penafiel vendeu cara a derrota?] Apesar de termos ido ao nosso limite, se calhar, acho que podíamos ter feito mais um bocado, podíamos ter criado mais mossa na baliza do Benfica e podíamos ter defendido melhor o jogo interior do Benfica. Estamos aqui para crescer, para conseguir bater-nos com estas equipas.

[Data da Taça da Liga] Tendo em conta esta situação especial com o Mundial, havia uma paragem grande, e a Liga só encontrou estas datas para jogar esta competição. Só temos de respeitar o que foi definido, foi com a melhor das intenções e anos resta-nos competir e tentar aproveitar estes jogos para treinar.»