A SAD do Desportivo das Aves diz que o clube não vai jogar contra o Benfica e o Portimonense porque a apólice de seguros da equipa foi anulada por falta de pagamento.



«Nós temos uma situação clara. Não conseguimos criar condições juntamente com a Liga e por isso, ao início da tarde, pedimos para cancelar os treinos da equipa. No dia 17 de julho fomos informados que a nossa apólice de seguro foi cancelada e isso faz com que nem os treinos possamos realizar. Sem os jogadores devidamente protegidos para um eventual acidente de trabalho, não é possível. Após uma reunião extraordinária da SAD, não conseguimos reunir uma verba para pagar os seguros», afirmou Estrela Costa, gestora da SAD, à Sport TV.



«Percebemos que os outros clubes não podem ser prejudicados e que aceitem agora uma reativação da nossa apólice quando o Aves não tem dinheiro para pagar. Temos a apólice de seguros anulada e por isso não podemos fazer nem os treinos nem os jogos.»



Conformada e aparentemente pouco disposta a aceitar as soluções sugeridas pela Liga, a dirigente diz que o Aves tem problemas de tesouraria «graves» e que não há volta a dar: não pode receber o Benfica na terça-feira.



«Houve um período de carência, mas nós continuámos a ter muitas despesas. Nós até tínhamos jogos em casa contra o FC Porto e o Benfica nesta fase, mas não tivemos essas receitas que tanto nos ajudariam. Temos um problema de tesouraria, fruto do que se passa no mundo. A lei é clara. Não podemos treinar ou jogar sem ter uma apólice de seguros em dia. O próprio dr. Vasco Dias, do departamento jurídico da Liga, informou-nos disto.»



«Não vai haver jogo [contra o Benfica]. Hoje devíamos estar a organizar os testes Covid, que são obrigatórios, e não estamos a fazê-lo. A Liga tem vontade de ajudar os clubes, mas não pode assumir a responsabilidade financeira de um clube.»